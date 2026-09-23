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«Миннесота» продлила контракт с генеральным менеджером Биллом Герином

«Миннесота» продлила контракт с генеральным менеджером Биллом Герином
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«Миннесота Уайлд» заключила новое соглашение с генеральным менеджером Биллом Герином, сообщает ESPN. Договор заключён на несколько лет, точный срок действия нового контракта не уточняется.

Герин сменил Пола Фентона на посту генерального менеджера «Миннесоты» после завершения сезона-2018/2019. До этого он на протяжении восьми сезонов работал на различных должностях в «Питтсбург Пингвинз» — клубе, в котором в 2010 году завершил свою карьеру игрока. В качестве помощника генерального менеджера «Питтсбурга» Герин дважды — в 2016-м и 2017-м — выигрывал Кубок Стэнли.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Герин был признан лучшим генменеджером года.

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