ХК ЦСКА всухую обыграл «Амур» и одержал четвёртую победу подряд

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимал ЦСКА. Победу во встрече одержал армейский клуб со счётом 2:0.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Марат Хайруллин, которому ассистировали Джереми Рой и Прохор Полтапов. Для Хайруллина эта шайба стала дебютной в составе армейского клуба. Спустя несколько минут ЦСКА удвоил преимущество в счёте — гол забил Дерек Барак с передач Максима Мамина и Дмитрия Саморукова. Голкипер ЦСКА Александр Самонов записал на свой счёт «сухой» матч.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» встретится с «Локомотивом» 25 сентября. Армейский клуб одержал четвёртую победу подряд и 25 сентября сыграет с «Ладой».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.