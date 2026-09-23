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Амур — ЦСКА, результат матча 23 сентября 2026 года, счет 0:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

ХК ЦСКА всухую обыграл «Амур» и одержал четвёртую победу подряд
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимал ЦСКА. Победу во встрече одержал армейский клуб со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Рой, Полтапов) – 36:00 (5x5)     0:2 Барак (Мамин, Саморуков) – 39:28 (5x5)    

На 37-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Марат Хайруллин, которому ассистировали Джереми Рой и Прохор Полтапов. Для Хайруллина эта шайба стала дебютной в составе армейского клуба. Спустя несколько минут ЦСКА удвоил преимущество в счёте — гол забил Дерек Барак с передач Максима Мамина и Дмитрия Саморукова. Голкипер ЦСКА Александр Самонов записал на свой счёт «сухой» матч.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» встретится с «Локомотивом» 25 сентября. Армейский клуб одержал четвёртую победу подряд и 25 сентября сыграет с «Ладой».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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