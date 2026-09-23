Дубль Полунина принёс победу «Локомотиву» в гостевом матче с «Адмиралом»

На льду «Фетисов Арены» во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местный «Адмирал» встречался с «Локомотивом» из Ярославля. Победу одержали ярославцы со счётом 2:1.

На 12-й минуте матча нападающий «Локомотива» Александр Полунин открыл счёт с передач Максима Шалунова и Дениса Алексеева. Спустя пять минут Полунин оформил дубль с передач Данила Романцева и Алексеева. На 51-й минуте «Адмирал» размочил счёт благодаря голу Семёна Ибрагимова.

«Локомотив» реабилитировался за разгромное поражение в предыдущем матче от «Барыса» (0:5). В следующем матче ярославцы сыграют с «Амуром» 25 сентября.

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