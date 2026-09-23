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Адмирал — Локомотив, результат матча 23 сентября 2026, счет 1:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Дубль Полунина принёс победу «Локомотиву» в гостевом матче с «Адмиралом»
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На льду «Фетисов Арены» во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местный «Адмирал» встречался с «Локомотивом» из Ярославля. Победу одержали ярославцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Шалунов, Алексеев) – 11:48 (5x5)     0:2 Полунин (Романцев, Алексеев) – 16:30 (5x5)     1:2 Ибрагимов (Чезганов, Усманов) – 50:27 (5x5)    

На 12-й минуте матча нападающий «Локомотива» Александр Полунин открыл счёт с передач Максима Шалунова и Дениса Алексеева. Спустя пять минут Полунин оформил дубль с передач Данила Романцева и Алексеева. На 51-й минуте «Адмирал» размочил счёт благодаря голу Семёна Ибрагимова.

«Локомотив» реабилитировался за разгромное поражение в предыдущем матче от «Барыса» (0:5). В следующем матче ярославцы сыграют с «Амуром» 25 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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