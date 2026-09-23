Сергей Светлов назвал причины спада результативности московского «Динамо»

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал, почему московское «Динамо» испытывает проблемы в атаке.

— Сергей Александрович, вчера «Динамо» дома уступило «Барысу» — 1:4. Случайность или закономерность?

— К сожалению, вряд ли это случайность. Пока пик формы родной команды пришёлся на август, когда был выигран Кубок мэра Москвы. Бело-голубые тогда были лучшими в движении, играли легко. Но начался регулярный чемпионат, лёгкость ушла. То, что команда – и прежде всего атака — на спаде, стало ясно ещё в конце прошлой недели, когда уступили 0:4 в Хабаровске. О чём говорить, если в трёх домашних матчах чемпионата мы забросили лишь четыре шайбы. Причём принимали «Барыс», «Адмирал», «Динамо» Минск, при всём к ним уважении — не лидеры лиги.

— Вы – один из лучших снайперов в истории «Динамо», ваш именной свитер висит под сводами арены в Петровском парке. Как объяснить такую низкую результативность?

— Первая причина – по сравнению с августовскими матчами не хватает Римашевского и Уила. Плюс свои голы, особенно в большинстве, мог бы забить Гусев, но он без контракта. Есть и другие причины — пожалуй, главные. «Динамо» всегда было и, надеюсь, всегда будет особенной командой. У нас свои традиции — сила в движении, атака, давление. И тот рабочий, экономичный хоккей, в который пытается играть команда, не совсем в динамовском духе. Но тут ничего нового я не говорю. Это обсуждают динамовские ветераны. Переживают и болельщики, подходят, задают нам вопросы, — цитирует Светлова Russia-Hockey.