«Правильно отнеслись к сопернику и к своей работе». Никитин — о победе ЦСКА над «Амуром»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Амуром» (2:0). Армейская команда одержала четвёртую победу подряд и вторую на Дальнем Востоке. Ранее по буллитам был обыгран «Адмирал» со счётом 4:3.

— Хорошая командная победа, парни заслужили её. Правильно отнеслись к сопернику и к своей работе. Готовимся дальше.

— Довольны ли игрой команды в целом на выезде на Дальнем Востоке?

— У нас выезд ещё продолжается, без разницы, это Дальний Восток или Поволжье. Очки везде одинаковые, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

Армейский клуб в следующем матче 25 сентября сыграет в гостях с «Ладой» в Тольятти.