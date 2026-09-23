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«Правильно отнеслись к сопернику и к своей работе». Никитин — о победе ЦСКА над «Амуром»

«Правильно отнеслись к сопернику и к своей работе». Никитин — о победе ЦСКА над «Амуром»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Амуром» (2:0). Армейская команда одержала четвёртую победу подряд и вторую на Дальнем Востоке. Ранее по буллитам был обыгран «Адмирал» со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Рой, Полтапов) – 36:00 (5x5)     0:2 Барак (Мамин, Саморуков) – 39:28 (5x5)    

— Хорошая командная победа, парни заслужили её. Правильно отнеслись к сопернику и к своей работе. Готовимся дальше.

— Довольны ли игрой команды в целом на выезде на Дальнем Востоке?
— У нас выезд ещё продолжается, без разницы, это Дальний Восток или Поволжье. Очки везде одинаковые, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

Армейский клуб в следующем матче 25 сентября сыграет в гостях с «Ладой» в Тольятти.

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ХК ЦСКА всухую обыграл «Амур» и одержал четвёртую победу подряд