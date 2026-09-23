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«Мы пашем друг за друга». Форвард ЦСКА Мамин высказался о победной серии команды

«Мы пашем друг за друга». Форвард ЦСКА Мамин высказался о победной серии команды
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал итоги победного матча с «Амуром» (2:0). Армейцы одержали четыре победы подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Рой, Полтапов) – 36:00 (5x5)     0:2 Барак (Мамин, Саморуков) – 39:28 (5x5)    

— Неплохая игра для нас получилась, все ребята отдались на 100%. Играли друг на друга. Поэтому и положительный результат сегодня.

— В эпизоде с твоим голом как удалось так убежать к чужим воротам?
— Там защитник здорово пробил в борт, шайба удобно для меня выскочила. Я видел, что Дерек поддерживает атаку. Хорошо, что пас у меня прошёл, и он уже мастерски исполнил момент.

— Дальневосточный выезд всегда считается большим испытанием. За счёт чего ЦСКА смог выиграть оба матча?
— В сложные периоды сильнее сплачиваешься. Мы здесь все пашем друг за друга. Но выезд ещё не закончен, впереди одна игра. Её надо провести с такими же настроем и самоотдачей, — цитирует Мамина пресс-служба клуба.

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