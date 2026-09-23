«Мы пашем друг за друга». Форвард ЦСКА Мамин высказался о победной серии команды

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал итоги победного матча с «Амуром» (2:0). Армейцы одержали четыре победы подряд.

— Неплохая игра для нас получилась, все ребята отдались на 100%. Играли друг на друга. Поэтому и положительный результат сегодня.

— В эпизоде с твоим голом как удалось так убежать к чужим воротам?

— Там защитник здорово пробил в борт, шайба удобно для меня выскочила. Я видел, что Дерек поддерживает атаку. Хорошо, что пас у меня прошёл, и он уже мастерски исполнил момент.

— Дальневосточный выезд всегда считается большим испытанием. За счёт чего ЦСКА смог выиграть оба матча?

— В сложные периоды сильнее сплачиваешься. Мы здесь все пашем друг за друга. Но выезд ещё не закончен, впереди одна игра. Её надо провести с такими же настроем и самоотдачей, — цитирует Мамина пресс-служба клуба.