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«У нас вообще ничего не получилось». Главный тренер «Амура» — о сухом поражении от ЦСКА

«У нас вообще ничего не получилось». Главный тренер «Амура» — о сухом поражении от ЦСКА
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Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении в домашнем матче с ЦСКА (0:2) и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Рой, Полтапов) – 36:00 (5x5)     0:2 Барак (Мамин, Саморуков) – 39:28 (5x5)    

«В первую очередь хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Несмотря на то, что у нас игра совсем не получалась, они продолжали нас поддерживать. Эта поддержка нам очень нужна, особенно в предстоящих встречах. Что касается самого матча, у нас вообще ничего не получилось. Можно сказать, соперники нас просто переработали», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» встретится с «Локомотивом» 25 сентября.

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