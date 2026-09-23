«У нас вообще ничего не получилось». Главный тренер «Амура» — о сухом поражении от ЦСКА

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении в домашнем матче с ЦСКА (0:2) и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«В первую очередь хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Несмотря на то, что у нас игра совсем не получалась, они продолжали нас поддерживать. Эта поддержка нам очень нужна, особенно в предстоящих встречах. Что касается самого матча, у нас вообще ничего не получилось. Можно сказать, соперники нас просто переработали», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» встретится с «Локомотивом» 25 сентября.