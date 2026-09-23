«У нас вообще ничего не получилось». Главный тренер «Амура» — о сухом поражении от ЦСКА
Поделиться
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении в домашнем матче с ЦСКА (0:2) и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Рой, Полтапов) – 36:00 (5x5) 0:2 Барак (Мамин, Саморуков) – 39:28 (5x5)
«В первую очередь хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Несмотря на то, что у нас игра совсем не получалась, они продолжали нас поддерживать. Эта поддержка нам очень нужна, особенно в предстоящих встречах. Что касается самого матча, у нас вообще ничего не получилось. Можно сказать, соперники нас просто переработали», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» встретится с «Локомотивом» 25 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2026
-
16:33
-
16:21
-
16:04
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
14:49
-
14:45
-
14:20
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:20