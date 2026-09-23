«Салават Юлаев» — «Металлург»: форвард магнитогорского клуба Ткачёв пропустит матч

Сегодня, 23 сентября, на льду «Уфа-Арены» в Уфе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча начнётся в 17:00 мск. Игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В составе «Металлурга» не сыграет нападающий Владимир Ткачёв, игру которого ранее раскритиковал главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин. «Металлург» отмечает, что отсутствие хоккеиста связано с небольшим недомоганием.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: «Салават Юлаев»

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата дважды победу праздновал «Салават Юлаев», трижды — «Металлург». «Салават Юлаев» одержал четыре победы в шести стартовых матчах сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» одержал пять побед в семи матчах и на данный момент возглавляет Восточную конфе