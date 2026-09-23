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«Сами себе немного навредили». Квартальнов — о победной игре «Локомотива» с «Адмиралом»

«Сами себе немного навредили». Квартальнов — о победной игре «Локомотива» с «Адмиралом»
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о победной игре с «Адмиралом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Шалунов, Алексеев) – 11:48 (5x5)     0:2 Полунин (Романцев, Алексеев) – 16:30 (5x5)     1:2 Ибрагимов (Чезганов, Усманов) – 50:27 (5x5)    

«2:0 – хороший задел перед третьим периодом. Нужно было решать в большинстве, когда был такой гандикап. А так, всё-таки всё было до последнего. Сами себе немного навредили. Но ребята всё понимают, готовимся дальше.

Улучшение игры после «Барыса»? Ребята всё сами понимают. Может, был какой-то недонастрой на «Барыс». Есть эти проблемы. После большинства сегодня они начали появляться. Над этим надо поработать. Хотим эту тенденцию поменять.

Результативность Полунина и Алексеева? Они до этого не были результативными. Подумали, понимают. Набрали очки сегодня, Саша два гола забил. Рады за него», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

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