«Сами себе немного навредили». Квартальнов — о победной игре «Локомотива» с «Адмиралом»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о победной игре с «Адмиралом» (2:1).

«2:0 – хороший задел перед третьим периодом. Нужно было решать в большинстве, когда был такой гандикап. А так, всё-таки всё было до последнего. Сами себе немного навредили. Но ребята всё понимают, готовимся дальше.

Улучшение игры после «Барыса»? Ребята всё сами понимают. Может, был какой-то недонастрой на «Барыс». Есть эти проблемы. После большинства сегодня они начали появляться. Над этим надо поработать. Хотим эту тенденцию поменять.

Результативность Полунина и Алексеева? Они до этого не были результативными. Подумали, понимают. Набрали очки сегодня, Саша два гола забил. Рады за него», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.