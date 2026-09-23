Александр Овечкин провёл тренировку с «Вашингтоном», покинув её через 15 минут

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл тренировку в составе клуба и покинул её спустя 15 минут. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

14 сентября Овечкин провёл первую тренировку с командой после возвращения из России в США.

Напомним, Александр Овечкин пропустил два предсезонных матча: с «Бостон Брюинз» (2:3 Б) и «Филадельфией Флайерз» (5:2). Североамериканские журналисты сообщали о травме нижней части тела, однако представитель Овечкина Глеб Чистяков заявил, что хоккеист пропустил матчи, поскольку они имели предсезонный характер.