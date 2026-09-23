Браташ — об «Адмирале»: если ждёте критику от меня в чей-то адрес, то не дождётесь

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2).

«Мы сегодня как обычно боролись и имели шансы, чтобы взять очки. Но немного не хватило.

Что с Кульбаковым? Кульбаков действительно серьёзно травмирован. Олсон и Грман вроде как, по вердикту врачей, готовы. Остальные пока нет.

Опытные игроки? Мы не делим команду на первостепенных и второстепенных игроков. У нас требования одни ко всем. Мы смотрим, кто как смотрится, выполняет или не выполняет установку. Но всё это остаётся внутри команды. Если вы ждёте критику от меня в чей-то адрес, то не дождётесь», — цитирует Браташа сайт КХЛ.