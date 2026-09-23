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«Один из лучших вратарей в мире». Форвард «Торонто» Нюландер — о Бобровском

«Один из лучших вратарей в мире». Форвард «Торонто» Нюландер — о Бобровском
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер высказался о российском голкипере канадского клуба Сергее Бобровском.

«Перед вами один из лучших вратарей в мире. Видеть его каждый день — одно удовольствие», — приводит слова Нюландера журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, россиянин подписал трёхлетний контракт с канадским клубом в межсезонье. Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

Ранее лидер «Торонто» Остон Мэттьюс поделился эмоциями от перехода Бобровского.

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