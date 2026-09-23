Главный тренер «Вашингтона» высказался о раннем завершении тренировки Овечкиным

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о раннем завершении тренировки российским нападающим Александром Овечкиным.

«Сегодня ему было не совсем комфортно тренироваться, но он всё же вышел на лёд и попробовал. На данный момент мы просто хотим быть с ним осторожными и не форсировать события.

То, что он вышел на лёд и тренируется, — хороший показатель того, что всё не так серьёзно. Мы просто не хотим форсировать события, пока он ещё не готов на все 100% перед началом сезона», — цитирует Карбери журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Александр Овечкин провёл тренировку в составе клуба и покинул её спустя 15 минут.