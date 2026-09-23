Крис Летанг рассказал, какого легендарного российского игрока ему напоминает Демидов
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высоко оценил игру российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.
«Дайте ему три года, и, думаю, он войдёт в пятёрку лучших игроков лиги. С Павлом Дацюком было тяжело играть. Демидов напоминает мне о нём. Никогда не знаешь, на что способны эти ребята, и не знаешь, что они сделают в следующий момент», — приводит слова Летанга аккаунт /r/Habs на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, ранее североамериканское издание The Athletic представило рейтинг лучших игроков НХЛ младше 23 лет. В топ-10 попал нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов.
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