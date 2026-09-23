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Крис Летанг рассказал, какого легендарного российского игрока ему напоминает Демидов

Крис Летанг рассказал, какого легендарного российского игрока ему напоминает Демидов
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высоко оценил игру российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

«Дайте ему три года, и, думаю, он войдёт в пятёрку лучших игроков лиги. С Павлом Дацюком было тяжело играть. Демидов напоминает мне о нём. Никогда не знаешь, на что способны эти ребята, и не знаешь, что они сделают в следующий момент», — приводит слова Летанга аккаунт /r/Habs на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее североамериканское издание The Athletic представило рейтинг лучших игроков НХЛ младше 23 лет. В топ-10 попал нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов.

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