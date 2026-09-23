Форвард «Металлурга» Толчинский забил гол в меньшинстве, реализовав выход один на один

В эти минуты на льду «Уфа-Арены» в Уфе проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный «Салават Юлаев» принимает «Металлург» из Магнитогорска. Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 35-й минуте матча форвард «Металлурга» Сергей Толчинский забросил шайбу в меньшинстве, реализовав выход один на один с голкипером «Салавата Юлаева» Семёном Вязовым.

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Ранее стало известно, что в составе «Металлурга» игру с уфимским клубом пропускает нападающий Владимир Ткачёв.