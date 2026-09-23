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Форвард «Металлурга» Толчинский забил гол в меньшинстве, реализовав выход один на один

Форвард «Металлурга» Толчинский забил гол в меньшинстве, реализовав выход один на один
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В эти минуты на льду «Уфа-Арены» в Уфе проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный «Салават Юлаев» принимает «Металлург» из Магнитогорска. Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тодд (Толчинский, Вовченко) – 10:08 (5x5)     0:2 Нечаев (Коробкин) – 27:31 (5x5)     1:2 Ремпал (Алексеев, Родуолд) – 29:56 (5x3)     2:2 Ремпал (Шипачёв, Алексеев) – 30:38 (5x4)     2:3 Толчинский (Исхаков) – 34:36 (4x5)     2:4 Тодд (Орехов, Фёдоров) – 49:09 (5x4)     3:4 Маджио (Ефремов, Жаровский) – 59:48 (6x5)    

На 35-й минуте матча форвард «Металлурга» Сергей Толчинский забросил шайбу в меньшинстве, реализовав выход один на один с голкипером «Салавата Юлаева» Семёном Вязовым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что в составе «Металлурга» игру с уфимским клубом пропускает нападающий Владимир Ткачёв.

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