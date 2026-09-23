Крикунов: с Тамбиевым «Динамо» выступит лучше, чем с Кудашовым

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о результатах бело-голубых в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, а также оценил перспективы команды под руководством Леонида Тамбиева.

«Тамбиев шесть лет работает в КХЛ, он опытный тренер. Леонид — тот человек, который может вывести «Динамо» на новый уровень. С ним «Динамо» выступит лучше, чем с Кудашовым. У меня такое ощущение. Предыдущий тренер был не очень успешен. Пока команда только привыкает к требованиям нового главного тренера, но уже видно, что Тамбиев прививает игрокам свой стиль», — цитирует Крикунова Metaratings.