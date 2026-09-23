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Салават Юлаев — Металлург, результат матча 23 сентября 2026, счет 3:4, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев» в Уфе
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На льду «Уфа-Арены» в Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный «Салават Юлаев» принимал «Металлург» из Магнитогорска. Со счётом 4:3 победу во встрече одержали хоккеисты магнитогорского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тодд (Толчинский, Вовченко) – 10:08 (5x5)     0:2 Нечаев (Коробкин) – 27:31 (5x5)     1:2 Ремпал (Алексеев, Родуолд) – 29:56 (5x3)     2:2 Ремпал (Шипачёв, Алексеев) – 30:38 (5x4)     2:3 Толчинский (Исхаков) – 34:36 (4x5)     2:4 Тодд (Орехов, Фёдоров) – 49:09 (5x4)     3:4 Маджио (Ефремов, Жаровский) – 59:48 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первые две шайбы во встрече забросили гости: отметились Нэйтан Тодд и Игорь Нечаев. Уфимская команда смогла сравнять счёт благодаря дублю Шелдона Ремпала в большинстве. «Металлург» смог забросить в меньшинстве, а в третьем периоде Нэйтан Тодд оформил дубль, сделав счёт 4:2. В конце игры Мэттью Маджио установил окончательный счёт.

В следующей игре «Салават» встретится с «Динамо» 26 сентября в Москве. «Металлург» в этот же день примет на своём льду «Ак Барс».

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