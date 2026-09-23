«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев» в Уфе

На льду «Уфа-Арены» в Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный «Салават Юлаев» принимал «Металлург» из Магнитогорска. Со счётом 4:3 победу во встрече одержали хоккеисты магнитогорского клуба.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Первые две шайбы во встрече забросили гости: отметились Нэйтан Тодд и Игорь Нечаев. Уфимская команда смогла сравнять счёт благодаря дублю Шелдона Ремпала в большинстве. «Металлург» смог забросить в меньшинстве, а в третьем периоде Нэйтан Тодд оформил дубль, сделав счёт 4:2. В конце игры Мэттью Маджио установил окончательный счёт.
В следующей игре «Салават» встретится с «Динамо» 26 сентября в Москве. «Металлург» в этот же день примет на своём льду «Ак Барс».
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