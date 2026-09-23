«Он скоро станет одним из лучших, «Монреалю» очень повезло». Логан Кули — о Демидове

Форвард «Юты Маммот» Логан Кули высказался об игре российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

«На мой взгляд, он уже сейчас один из самых техничных игроков в лиге. Он на высочайшем уровне понимает игру, и уже то, что мы можем кататься вместе, очень полезно для взаимного прогресса. Он скоро станет одним из лучших. «Монреалю» очень повезло, что он у них есть», — приводит слова Кули аккаунт /r/Habs на своей странице в социальной сети Х.

Демидов провёл два предсезонных матча, в которых забросил одну шайбу.

Ранее об игре нападающего Ивана Демидова высказался защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг.