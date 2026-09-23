Владислав Третьяк: мы все хотим, чтобы матч России и США состоялся

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил шанс на проведение матча между сборными России и США.

«Не могу сказать, насколько это реально. У нас уже проходил один матч [торговых палат России и США]. Мы все хотим, чтобы матч России и США состоялся. Когда проходят международные матчи, это всегда хорошо. А будет он или нет — трудно сказать.

Реально ли, что матч состоится в ближайший год? В обозримом будущем всё может быть. Никто не знает, что завтра будет», — приводит слова Третьяка Sport24.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что на новом стадионе в Нижнем Новгороде «Волга-Арене» может пройти чемпионат мира по хоккею после возвращения России на международные турниры.