Виктор Козлов прокомментировал домашнее поражение «Салавата Юлаева» от «Металлурга»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:4).

– Хороший матч показали обе команды, было достаточно моментов. Понравился характер команды, отыгрывались и бились до конца. Сейчас нас ждёт непростой выезд, готовимся к нему.

– На 52-й минуте сыграли «6 на 4». Почему решили выпустить шестого?

– Мы уступали, хотелось отыграться. Хорошая возможность поиграть на два хоккеиста больше. Надеюсь, таких ситуаций не будет много.

– Вы четыре года назад пошли бы на этот шаг?

— Затрудняюсь ответить, какое решение принял бы тогда. Но, поработав главным тренером, получаешь опыт.

– Как оцените борьбу и концентрацию команды?

– Обе команды играли от ножа, нужно было выигрывать единоборства. Где-то в этом мы немного проигрывали.

– Егор Сучков показывал хорошую результативность в прошлом сезоне, сейчас только в двух матчах он набрал очки. Как оцените его действия?

– Он нормально вы