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Виктор Козлов прокомментировал домашнее поражение «Салавата Юлаева» от «Металлурга»

Виктор Козлов прокомментировал домашнее поражение «Салавата Юлаева» от «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тодд (Толчинский, Вовченко) – 10:08 (5x5)     0:2 Нечаев (Коробкин) – 27:31 (5x5)     1:2 Ремпал (Алексеев, Родуолд) – 29:56 (5x3)     2:2 Ремпал (Шипачёв, Алексеев) – 30:38 (5x4)     2:3 Толчинский (Исхаков) – 34:36 (4x5)     2:4 Тодд (Орехов, Фёдоров) – 49:09 (5x4)     3:4 Маджио (Ефремов, Жаровский) – 59:48 (6x5)    

– Хороший матч показали обе команды, было достаточно моментов. Понравился характер команды, отыгрывались и бились до конца. Сейчас нас ждёт непростой выезд, готовимся к нему.

– На 52-й минуте сыграли «6 на 4». Почему решили выпустить шестого?
– Мы уступали, хотелось отыграться. Хорошая возможность поиграть на два хоккеиста больше. Надеюсь, таких ситуаций не будет много.

– Вы четыре года назад пошли бы на этот шаг?
— Затрудняюсь ответить, какое решение принял бы тогда. Но, поработав главным тренером, получаешь опыт.

– Как оцените борьбу и концентрацию команды?
– Обе команды играли от ножа, нужно было выигрывать единоборства. Где-то в этом мы немного проигрывали.

– Егор Сучков показывал хорошую результативность в прошлом сезоне, сейчас только в двух матчах он набрал очки. Как оцените его действия?
– Он нормально вы