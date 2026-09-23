Андрей Разин: кто сказал, что я «сгорел» после гола Ремпала? Это я ещё сильно сдержался

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3).
– Игра должна зрителям понравиться. Голов много, вратари тоже хорошо играли. Считаю, что победу мы заслужили.
– Когда Ремпал забивал второй гол, вы сильно на скамейке «сгорели». Почему?
– Кто сказал, что я «сгорел»? В том эпизоде я ещё очень сильно сдержался. Злился сам на себя. Я эмоциональный человек. Там можно было вывести шайбу из зоны, вот из-за этого эмоции.
– У «Металлурга» было 93 секунды для игры «5 на 3». Почему не забили?
– Есть правило в хоккее, что за подобные ситуации наказывают. Нам повезло, но сыграли плохо в этих моментах. Ничего не получилось.
– Сегодня показалось, что в игре было много сумбура. Откуда берутся перепады в игре?
– Это хоккей. Здесь всё по сценарию пойти не может. Л