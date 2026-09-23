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Андрей Разин: кто сказал, что я «сгорел» после гола Ремпала? Это я ещё сильно сдержался

Андрей Разин: кто сказал, что я «сгорел» после гола Ремпала? Это я ещё сильно сдержался
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тодд (Толчинский, Вовченко) – 10:08 (5x5)     0:2 Нечаев (Коробкин) – 27:31 (5x5)     1:2 Ремпал (Алексеев, Родуолд) – 29:56 (5x3)     2:2 Ремпал (Шипачёв, Алексеев) – 30:38 (5x4)     2:3 Толчинский (Исхаков) – 34:36 (4x5)     2:4 Тодд (Орехов, Фёдоров) – 49:09 (5x4)     3:4 Маджио (Ефремов, Жаровский) – 59:48 (6x5)    

– Игра должна зрителям понравиться. Голов много, вратари тоже хорошо играли. Считаю, что победу мы заслужили.

– Когда Ремпал забивал второй гол, вы сильно на скамейке «сгорели». Почему?
– Кто сказал, что я «сгорел»? В том эпизоде я ещё очень сильно сдержался. Злился сам на себя. Я эмоциональный человек. Там можно было вывести шайбу из зоны, вот из-за этого эмоции.

– У «Металлурга» было 93 секунды для игры «5 на 3». Почему не забили?
– Есть правило в хоккее, что за подобные ситуации наказывают. Нам повезло, но сыграли плохо в этих моментах. Ничего не получилось.

– Сегодня показалось, что в игре было много сумбура. Откуда берутся перепады в игре?
– Это хоккей. Здесь всё по сценарию пойти не может. Л