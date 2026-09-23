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Жаровский — третий в списке лучших проспектов НХЛ до 23 лет по версии Sportsnet

Жаровский — третий в списке лучших проспектов НХЛ до 23 лет по версии Sportsnet
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Журналисты канадского сайта Sportsnet представили 23 лучших проспекта НХЛ до 23 лет в 2026 году. В список были включены только те игроки, которые уже задрафтованы клубами НХЛ, но ещё не дебютировали в лиге.

Лидером рейтинга стал нападающий системы «Сан-Хосе Шаркс» Ивар Штенберг. Второе место занял Гэвин Маккенна из системы «Торонто Мэйпл Лифс». Третье место в рейтинге занял российский нападающий системы «Монреаль Канадиенс» Александр Жаровский.

Нападающий Роман Канцеров из «Чикаго Блэкхоукс» занял восьмое место. Защитник Антон Силаев, представляющий «Нью-Джерси Дэвилз», расположился на 21-й строчке.

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