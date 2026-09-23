Фридман: хоккеисты «Торонто» безоговорочно поверили в Бобровского

Североамериканский журналист Эллиотт Фридман рассказал об отношении игроков «Торонто Мэйпл Лифс» к российскому голкиперу Сергею Бобровскому.

«Я думаю, он стал очень важной фигурой в команде. Он не всегда много говорит, но то, как он себя ведёт, то, что он делает, то, как он готовится к матчам, — всё это не осталось незамеченным. Игроки заметили, насколько серьёзно он относится к своему телу и как тщательно готовится к каждому матчу.

Думаю, он вкратце рассказал им о том, что нужно для победы, почему «Флорида» добилась успеха и чему они могут у них научиться. Этот парень войдёт в Зал хоккейной славы, и если вы не прислушиваетесь к таким людям, то проблема в вас. Посмотрим, как он сыграет, думаю, он ещё полон сил. Я думаю, они безоговорочно поверили в него, посмотрим, как он проявит себя на льду», — заявил Фридман в подкасте FAN Hockey Show.