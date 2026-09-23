Леонид Вайсфельд: «Барыс» выглядит значительно выше ожиданий

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд высказался об успешном старте «Барыса» в новом сезоне КХЛ.

«Барыс» выглядит значительно выше ожиданий. Уровень легионеров у них всегда был достаточно высокий. Если у тебя хорошие игроки, а команда плохо играет, значит, ты не можешь их объединить. Видимо, Кравцу это удалось.

Сейчас они играют как команда. А если игроки высокой квалификации играют как команда, приходит результат.

Если какого-нибудь форс-мажора не случится, то они должны выходить в плей-офф. Если они так же будут играть — вопросов вообще не будет», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».