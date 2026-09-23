Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб пропустит начало сезона

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб пропустит начало сезона. Об этом сообщил главный тренер команды Трэвис Грин, комментарий которого приводит журналист Джулиан Маккензи на своей странице в социальной сети Х.

«Артём Зуб восстанавливается, но он вряд ли начнёт сезон с нами. Я не вижу, что он будет готов к старту», — заявил Грин.

Напомним, Зуб получил травму в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» в апреле.

Зубу 30 лет, он выступает за «Оттаву» с 2020 года. В составе команды он провёл 387 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, забросил 24 шайбы и отдал 90 голевых передач.