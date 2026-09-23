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«Некоторые ребятки начали «харламить». Тренер «Лады» Зубов — о 3:7 от «Нефтехимика»

«Некоторые ребятки начали «харламить». Тренер «Лады» Зубов — о 3:7 от «Нефтехимика»
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Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал крупное гостевое поражение от «Нефтехимика» (3:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Карпов (Чивилёв, Леонтьев) – 05:51 (5x5)     1:1 Белозёров (Митякин) – 12:04 (5x5)     2:1 Николишин (Белозёров, Жафяров) – 20:18 (5x5)     3:1 Точилкин (Петунин, Артемьев) – 24:41 (5x5)     4:1 Жафяров (Тянулин) – 32:45 (5x4)     5:1 Федотов (Бикмуллин, Петунин) – 36:16 (5x4)     6:1 Надворный (Николишин, Кол) – 36:51 (4x5)     6:2 Чивилёв (Шакиров, Макаров) – 40:49 (5x5)     6:3 Шакиров (Чивилёв) – 43:56 (5x5)     7:3 Жафяров (Белозёров, Кол) – 46:00 (5x5)    

«10 минут первого периода мы играли по заданию – всё четко, короткими сменами. Потом некоторые ребятки начали не своими делами заниматься, переигрывать смены, «харламить», когда это не нужно. Каждый должен понимать свои сильные стороны, за счёт чего он может играть и помогать команде. Пропустили лёгкие голы, потом не можем играть и показывать хорошую игру. Через матч у нас так – пропускаем два гола, и потом серийные вещи – сразу по пять», — приводит слова Зубова сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» встретится с «Барысом» 25 сентября в Астане. «Лада» в этот же день примет на своём льду ЦСКА.

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