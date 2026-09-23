Форвард Илья Сафонов отправлен в фарм-клуб «Ванкувера»

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Райан Джонсон объявил, что состав команды во время предсезонных сборов сократился на 15 игроков.

В данный список попали два российских игрока: форвард Илья Сафонов и защитник Кирилл Кудрявцев отправлены в фарм-клуб «Ванкувера» «Эбботсфорд Кэнакс».

В двух предсезонных матчах Сафонов результативных баллов не набрал, получив две минуты штрафа. 22-летний Кудрявцев также в двух матчах остался без результативных баллов.

25-летний Сафонов в минувшем сезоне провёл 68 матчей за казанский «Ак Барс» в КХЛ, набрав 33 (16+17) очка. Также на его счету 43 минуты штрафа и показатель полезности «+18». По количеству голов он стал шестым в команде, а по показателю полезности занял четвёртое место.