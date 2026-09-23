Тренер «Торонто»: Бобровский относится к людям с уважением, но внутри — яростный соперник

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Джим Хиллер высоко оценил хоккейные качества российского голкипера клуба Сергея Бобровского.

«Он чемпион. И при этом скромный парень, который предан своему делу — быть профессиональным спортсменом.

Нам всем очень нравится быть рядом с ним. Он просто великолепен. Но помяните моё слово, он яростный соперник. Он джентльмен и относится к людям с уважением, но внутри этот парень делает всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Хиллера аккаунт Leafslatest на своей странице в социальной сети Х.

Ранее североамериканский журналист Эллиотт Фридман рассказал об отношении игроков «Торонто» к Сергею Бобровскому.