15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Торонто»: Бобровский относится к людям с уважением, но внутри — яростный соперник

Тренер «Торонто»: Бобровский относится к людям с уважением, но внутри — яростный соперник
Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Джим Хиллер высоко оценил хоккейные качества российского голкипера клуба Сергея Бобровского.

«Он чемпион. И при этом скромный парень, который предан своему делу — быть профессиональным спортсменом.

Нам всем очень нравится быть рядом с ним. Он просто великолепен. Но помяните моё слово, он яростный соперник. Он джентльмен и относится к людям с уважением, но внутри этот парень делает всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Хиллера аккаунт Leafslatest на своей странице в социальной сети Х.

Ранее североамериканский журналист Эллиотт Фридман рассказал об отношении игроков «Торонто» к Сергею Бобровскому.

Материалы по теме
Фридман: хоккеисты «Торонто» безоговорочно поверили в Бобровского
Комментарии