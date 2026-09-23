«Я на стороне Разина, не нравится — расторгай контракт и уходи». Кожевников — о Ткачёве

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о конфликтной ситуации между главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Это нормальная вещь, я на стороне Разина. Тренер ругается, но игрок должен выполнять его требования, должен подчиняться тренеру. Вот и всё, простая же вещь. Если не нравится — расторгай контракт и уходи. А то, что ругает публично, — человек не железный тоже, понять можно», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Напомним, Ткачёв пропустил последний матч «Металлурга» с «Салаватом Юлаевым» (4:3). Магнитогорский клуб сообщил, что причиной пропуска стало недомогание хоккеиста.