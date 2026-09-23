Результаты матчей КХЛ на 23 сентября 2026 года

Сегодня, 23 сентября, продолжился 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 23 сентября 2026 года:

«Амур» – ЦСКА — 0:2;

«Адмирал» – «Локомотив» — 1:2;

«Салават Юлаев» – «Металлург» — 3:4;

«Нефтехимик» – «Лада» — 7:3.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».