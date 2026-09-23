Сегодня, 23 сентября, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 23 сентября 2026 года:

«Сокол» – «Омские Крылья» — 1:4;

«Динамо-Алтай» – «Рубин» — 4:1;

«Металлург» – «Зауралье» — 4:0.

«Нефтяник» – «Молот» — 2:1;

«Барс» – «Торос» — 1:3;

АКМ – «Дизель» — 5:2;

«Рязань-ВДВ» – «Кристалл» — 0:1.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.