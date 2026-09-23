Сегодня, 23 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 23 сентября 2026 года:

«Снежные Барсы» – «Омские Ястребы» — 3:8;

«Мамонты Югры» – «Красноярские Рыси» — 3:0;

«Локо» – «Академия Михайлова» — 6:3;

«Алмаз» – МХК «Динамо» М — 4:1;

«Красная Армия» – «Авто» — 2:5.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.