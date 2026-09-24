15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» объяснил, почему Мирошниченко заменил Овечкина на тренировке

Тренер «Вашингтона» объяснил, почему Мирошниченко заменил Овечкина на тренировке
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о том, что россиянин Иван Мирошниченко заменил соотечественника форварда Александра Овечкина на одной из тренировок.

«Мы обсудим это тренерским штабом. Я просто внёс изменение по ходу тренировки, чтобы поставить трёх игроков в красные свитера. Но это не означает, что именно так будет в матче. Мы ещё всё обсудим. Но он определённо является одним из вариантов», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

Ранее сообщалось, что Овечкин провёл тренировку в составе клуба и покинул её спустя 15 минут.

Напомним, Александр Овечкин пропустил два предсезонных матча: с «Бостон Брюинз» (2:3 Б) и «Филадельфией Флайерз» (5:2). Североамериканские журналисты сообщали о травме нижней части тела, однако представитель Овечкина Глеб Чистяков заявил, что хоккеист пропустил матчи, поскольку они имели предсезонный характер.

Материалы по теме
Очередной рекорд и 55 очков. Чего ждать от Овечкина в новом сезоне?
Очередной рекорд и 55 очков. Чего ждать от Овечкина в новом сезоне?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android