Тренер «Вашингтона» объяснил, почему Мирошниченко заменил Овечкина на тренировке

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о том, что россиянин Иван Мирошниченко заменил соотечественника форварда Александра Овечкина на одной из тренировок.

«Мы обсудим это тренерским штабом. Я просто внёс изменение по ходу тренировки, чтобы поставить трёх игроков в красные свитера. Но это не означает, что именно так будет в матче. Мы ещё всё обсудим. Но он определённо является одним из вариантов», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

Ранее сообщалось, что Овечкин провёл тренировку в составе клуба и покинул её спустя 15 минут.

Напомним, Александр Овечкин пропустил два предсезонных матча: с «Бостон Брюинз» (2:3 Б) и «Филадельфией Флайерз» (5:2). Североамериканские журналисты сообщали о травме нижней части тела, однако представитель Овечкина Глеб Чистяков заявил, что хоккеист пропустил матчи, поскольку они имели предсезонный характер.