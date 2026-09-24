«В нём есть что-то от Кучерова». Форвард «Миннесоты» — о Максиме Шабанове

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин высказался о партнёре по команде, соотечественнике Максиме Шабанове.

«В нём есть что-то от Кучерова. Он умеет замедлять игру и отлично видит площадку. Он хорошо катается, умеет бросать. Он плеймейкер. Он умеет бросать, может идти на ворота. У него есть все необходимые качества», — приводит слова Тренина The Hockey News.

Шабанов подписал однолетний контракт с «Миннесотой» 2 июля. Минувший сезон стал для него дебютным в НХЛ, он провёл его в «Нью-Йорк Айлендерс», где в 44 матчах отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5».

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года.