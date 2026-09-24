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Торонто – Оттава, результат матча 24 сентября 2026, счет 6:1, предсезонный матч НХЛ 2026/2027

«Торонто» с Бобровским разгромил «Оттаву» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2026, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Бураковски, Кайру) – 06:35 (5x5)     1:1 Маккейб (Таварес, Рословик) – 07:45 (5x5)     2:1 Таварес (Нюландер, Маккенна) – 19:09 (5x5)     3:1 Рословик (Таварес, Мэттьюс) – 24:49 (5x4)     4:1 Макьюэн (Коуэн) – 36:53 (5x5)     5:1 Райлли (Рэддиш, Мэттьюс) – 39:13 (5x5)     6:1 Мэттьюс (Рословик, Экман-Ларссон) – 46:10 (5x5)    

В составе «Торонто» отличились Джейк Маккейб, Джон Таварес, Джек Рословик, Зак Макьюэн, Морган Райлли и Остон Мэттьюс. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 13 сейвов.

За «Оттаву» отличился Тим Штюцле.

Отметим, что «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз» провели два матча в один день в формате split-squad. Из-за разделения составов одна встреча состоялась в Торонто, а другая — в Оттаве. Отметим, в параллельной игре «Торонто» обыграл «Оттаву» со счётом 4:2.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года.

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