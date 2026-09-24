«Торонто» с Бобровским разгромил «Оттаву» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе «Торонто» отличились Джейк Маккейб, Джон Таварес, Джек Рословик, Зак Макьюэн, Морган Райлли и Остон Мэттьюс. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 13 сейвов.

За «Оттаву» отличился Тим Штюцле.

Отметим, что «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз» провели два матча в один день в формате split-squad. Из-за разделения составов одна встреча состоялась в Торонто, а другая — в Оттаве. Отметим, в параллельной игре «Торонто» обыграл «Оттаву» со счётом 4:2.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года.