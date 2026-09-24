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Даллас –Миннесота, результат матча 24 сентября 2026, счет 2:0, предсезонный матч НХЛ 2026/2027

«Даллас» обыграл «Миннесоту» в предсезонном матче
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В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч в рамках подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2026, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Семинофф (Капобьянко) – 35:33 (5x5)     2:0 Линделль – 50:39 (5x5)    

В составе хозяев шайбы забросили канадский нападающий Мэттью Семинофф с передачи защитника Кайла Капобьянко и защитник из Финляндии Эса Линделль.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года.

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