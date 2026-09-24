«Даллас» обыграл «Миннесоту» в предсезонном матче

В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч в рамках подготовки к старту регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе хозяев шайбы забросили канадский нападающий Мэттью Семинофф с передачи защитника Кайла Капобьянко и защитник из Финляндии Эса Линделль.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года.