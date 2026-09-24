Расписание матчей КХЛ на 24 сентября 2026 года

Сегодня, 24 сентября, продолжится 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоится пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 24 сентября 2026 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Ак Барс»;

19:00. «Торпедо» – ХК «Сочи»;

19:00. «Северсталь» – «Автомобилист»;

19:30. «Спартак» – «Авангард»;

19:30. «Динамо» М – «Динамо» Мн.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».