Расписание матчей ВХЛ на 24 сентября 2026 года

Сегодня, 24 сентября, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 сентября 2026 года (время московское):

18:30. «Химик» – «Челмет»;

18:30. «Звезда» – «Горняк-УГМК».

На сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Нефтяник» с 14 очками.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.