Сегодня, 24 сентября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 сентября 2026 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – «Крылья Советов»;

16:30. «Стальные Лисы» – «Белые Медведи».

17:00. МХК «Молот» – «Ирбис»;

18:30. МХК «Спартак МАХ» – «Реактор»;

18:30. «Локо» – «Академия Михайлова»;

19:00. «Красная Машина Юниор» – «СКА-1946»;

19:00. «Красная Машина Атлант» – МХК «Динамо» СПб.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.