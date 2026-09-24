«Торонто» разгромил «Оттаву», известны полуфиналисты ЧЕ по волейболу. Главное к утру

«Торонто Мэйпл Лифс» с российским вратарём Сергеем Бобровским в составе разгромил «Оттаву Сенаторз» в предсезонном матче НХЛ, мужская сборная Финляндии обыграла Италию и стала последним полуфиналистом чемпионата Европы по волейболу, «Нефтехимик» дома крупно обыграл «Ладу» во встрече регулярного чемпионата КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

«Торонто» с Бобровским разгромил «Оттаву» в предсезонном матче НХЛ. Мужская