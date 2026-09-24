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24 сентября главные новости спорта, результаты футбола, результаты предсезонки НХЛ, ЧЕ-2026 по волейболу, Лига наций

«Торонто» разгромил «Оттаву», известны полуфиналисты ЧЕ по волейболу. Главное к утру
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«Торонто Мэйпл Лифс» с российским вратарём Сергеем Бобровским в составе разгромил «Оттаву Сенаторз» в предсезонном матче НХЛ, мужская сборная Финляндии обыграла Италию и стала последним полуфиналистом чемпионата Европы по волейболу, «Нефтехимик» дома крупно обыграл «Ладу» во встрече регулярного чемпионата КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Торонто» с Бобровским разгромил «Оттаву» в предсезонном матче НХЛ.
  2. Мужская