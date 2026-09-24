«Сибирь» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет второй матч между командами в текущем сезоне. Ранее «Ак Барс» одержал победу в домашнем матче с «Сибирью» со счётом 4:3 по буллитам.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по