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Сибирь — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 15:30 мск

«Сибирь» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 15:30 мск
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Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет второй матч между командами в текущем сезоне. Ранее «Ак Барс» одержал победу в домашнем матче с «Сибирью» со счётом 4:3 по буллитам.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по