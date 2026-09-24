15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

«Сибирь» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» примет казанский «Ак Барс». Встреча началась в 15:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «КХЛ ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Попов (Яремчук) – 11:56 (5x5)     1:1 Денисенко (Миллер, Стась) – 16:42 (5x4)     2:1 Орлов (Никулин, Аланов) – 35:22 (5x5)     2:2 Денисенко – 58:39 (5x5)     2:3 Семёнов – 65:00    

Это будет второй матч между командами в текущем сезоне. Ранее «Ак Барс» одержал победу в домашней встрече с «Сибирью» со счётом 4:3 по буллитам.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
Хейзу только уважение за честность. Но что теперь делать «Ак Барсу»?
Хейзу только уважение за честность. Но что теперь делать «Ак Барсу»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android