«Сибирь» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» примет казанский «Ак Барс». Встреча началась в 15:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «КХЛ ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Это будет второй матч между командами в текущем сезоне. Ранее «Ак Барс» одержал победу в домашней встрече с «Сибирью» со счётом 4:3 по буллитам.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.