«Спартак» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 24 сентября, в Москве состоится матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и омским «Авангардом». Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Предусмотрены три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.