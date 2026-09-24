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Спартак — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Спартак» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 24 сентября, в Москве идёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Мегаспорт» и началась в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Афанасьев (Стариков, Ливо) – 36:30 (5x5)     1:1 Беляев (Котляров, Рубцов) – 48:10 (5x4)     1:2 Гуляев (Потуральски, Ливо) – 60:23 (3x3)    

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Предусмотрены три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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