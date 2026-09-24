«Динамо» М — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 24 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором московское «Динамо» играет с минскими одноклубниками. Встреча началась в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает тематический телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Шараканов (Летунов, Меркли) – 01:23 (5x5) 1:1 Смит (Обе-Кюбель, Тирни) – 17:07 (5x4) 1:2 Галиев (Гарднер, Лайл) – 18:34 (5x5) 2:2 Пыленков (Сикьюра, Меркли) – 34:46 (5x5) 2:3 Алистров (Тирни, Галиев) – 44:52 (5x4) 3:3 Летунов (Шафигуллин, Мартынов) – 59:19 (5x5) 4:3 Шафигуллин (Шэн, Профака) – 64:18 (3x3)
В первом матче сезона между командами победил московский клуб со счётом 3:2 по буллитам.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
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