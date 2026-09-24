«Динамо» М — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 24 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором московское «Динамо» играет с минскими одноклубниками. Встреча началась в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает тематический телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

В первом матче сезона между командами победил московский клуб со счётом 3:2 по буллитам.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.