«В плане еды там всё не очень». Защитник «Динамо» — о жизни в американском городе

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков высказался о жизни в США. Три последних сезона он выступал за фарм-клуб «Баффало Сэйбрз» в АХЛ.

– Что можешь рассказать о Рочестере, в котором прожил почти три года?

– Мне он понравился. Маленький уютный город, в котором есть всё что нужно, всё рядом. Есть где погулять, красивые места. Намного лучше, чем многие, где был. Сравнить с Россией сложно, всё же система градостроения другая. Но там везде намного больше природы, всё зеленое.

– Как тебе американская культура? Перенял ли что-то оттуда?

– Мы большую часть времени находились в очень красивом месте, где горы, озёра, леса. Это действительно может удивить и влюбить. Из образа жизни, к счастью, ничего не перенял. Всё-таки из того, что я увидел, для большинства приоритеты — фаст-фуд и в другая жирная пища, даже в хороших ресторанах. Приходилось в основном есть дома: макароны, курицу варил, тосты не особо жирные делал. Местные люди почему-то вообще не заморачиваются над питанием. В плане еды там всё не очень. Видел в интернете видео, где американский хлеб, словно резина, но с таким сам не сталкивался, – цитирует Новикова «Советский спорт».