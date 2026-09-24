15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Ги Буше все целуют и носят на руках, хотя это тренер очень среднего уровня

Кожевников: Ги Буше все целуют и носят на руках, хотя это тренер очень среднего уровня
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе главного тренера «Авангарда» Ги Буше.

«Человек работает в «Авангарде» уже третий год — и не открыл ни одного местного таланта! Я смотрю на защитника Гуляева – Буше мариновал его два года. Сейчас, когда пошли травмы, этот парень наконец-то начал попадать в состав. Но ведь это должно было произойти ещё два года назад, то есть потеряны два года карьеры! И таких талантов в Омске много. И почти все они сидят. А Буше по-прежнему все целуют и носят на руках, хотя это тренер очень среднего уровня.

Посмотрим, как сегодня его команда сыграет у нас в Москве со «Спартаком», но эпидемия травм в ней вряд ли случайна. Скорее всего люди получили слабую предсезонку, а потом в чемпионате им дали максимальную игровую нагрузку. И получите травмы!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
«Адская ситуация». Буше — о третьем поражении «Авангарда» подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android