Кожевников: Ги Буше все целуют и носят на руках, хотя это тренер очень среднего уровня

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе главного тренера «Авангарда» Ги Буше.

«Человек работает в «Авангарде» уже третий год — и не открыл ни одного местного таланта! Я смотрю на защитника Гуляева – Буше мариновал его два года. Сейчас, когда пошли травмы, этот парень наконец-то начал попадать в состав. Но ведь это должно было произойти ещё два года назад, то есть потеряны два года карьеры! И таких талантов в Омске много. И почти все они сидят. А Буше по-прежнему все целуют и носят на руках, хотя это тренер очень среднего уровня.

Посмотрим, как сегодня его команда сыграет у нас в Москве со «Спартаком», но эпидемия травм в ней вряд ли случайна. Скорее всего люди получили слабую предсезонку, а потом в чемпионате им дали максимальную игровую нагрузку. И получите травмы!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.