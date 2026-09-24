«Просто в шоке от того, что его наняли». Марк Мессье — о работе Бэбкока в «Эдмонтоне»

Бывший капитан «Эдмонтон Ойлерз» Марк Мессье прокомментировал назначение Майка Бэбкока на пост главного тренера клуба.

«Я просто в шоке от того, что его наняли. Потрясён, учитывая истории, которые я слышал от очень достойных, уважаемых и порядочных людей, как с ними обращались. Это ни для кого не секрет. Если дела пойдут плохо и у игроков возникнут трудности, к кому им обращаться? Если они пойдут к руководству, столкнутся с теми же самыми управленцами, которые наняли его. Честно говоря, вся эта ситуация приводит меня в ужас», — цитирует Мессье The Hockey News.

Напомним, Ассоциация игроков НХЛ обращалась к лиге с просьбой расследовать обвинения в нарушении тренером частной жизни игроков во время его работы в «Коламбусе». 18 июня НХЛ разрешила Бэбкоку возглавить «Эдмонтон».