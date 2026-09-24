В Минспорта Тульской области отреагировали на финансовые проблемы хоккейных клубов

В министерстве спорта Тульской области сообщили, что все команды системы АКМ продолжат участие в соревнованиях. Ранее сообщалось, что клубы могут сняться с турниров из-за финансовых проблем.

«Все команды продолжат участие в соревнованиях, академия хоккея также будет работать в привычном режиме. Правительство Тульской области находится в постоянном контакте с руководством клуба. Есть понимание дальнейших шагов, которые позволят обеспечить стабильную работу всей системы АКМ.

Хоккей в Тульской области любят, у АКМ много болельщиков, а в академии занимаются сотни детей. Поэтому важно сохранить и профессиональные команды, и систему подготовки молодых хоккеистов. Оснований для беспокойства нет», – говорится в сообщении Минспорта Тульской области.