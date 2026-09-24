Инсайдер НХЛ: «Сан-Хосе» обсуждал с «Виннипегом» обмен Коннора Хеллебайка

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, «Сан-Хосе Шаркс» и «Виннипег Джетс» обсуждали возможный обмен голкипера Коннора Хеллебайка. Какой клуб был инициатором переговоров, не уточняется. Вратарь ранее запросил обмен из канадского клуба, но «Виннипег» готов отдать вратаря только при условии подходящей компенсации.

В минувшем сезоне вратарь провёл 57 матчей при 89,5% отражённых бросков, а также стал чемпионом Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США. Коннор Хеллебайк является трёхкратным обладателем «Везина Трофи» (2020, 2024, 2025) как лучший голкипер по итогам регулярного чемпионата НХЛ.